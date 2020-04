No Parlamento, não há casos de infectados nem ninguém em quarentena

O Palácio de São Bento resiste à propagação do novo coronavírus. Um mês depois de se ter registado o primeiro caso de um cidadão com covid-19 em território português, o espaço da Assembleia da República, onde trabalham 230 deputados, mas também mais de três centenas de funcionários, continua livre da doença da actualidade.

“Não há registo de funcionários nem de deputados infectados com a doença covid-19”, confirmou ao PÚBLICO o gabinete do secretário-geral do Parlamento, Albino de Azevedo Soares. Sobre se está alguém a cumprir um período de quarentena, após contacto com uma pessoa contaminada, a resposta foi também "completamente negativa”.​

O Presidente da Assembleia da República aprovou, a 3 de Março, o Plano de Contingência do Parlamento que suspendeu, de imediato e temporariamente, “o registo biométrico de assiduidade e pontualidade” que deixou de ser feito através do reconhecimento de impressão digital, passando a efectuar-se através do reconhecimento de cartão personalizado de cada funcionário”.

Além disso, o documento de 15 páginas passou a prever a criação de uma área de isolamento​, o reforço da disponibilização de soluções anti-sépticas de base alcoólica e a compra de kits para os profissionais de saúde que desempenham funções no gabinete médico e de enfermagem, compostos por “bata impermeável, máscara P2 ou P3, luvas e óculos com protecção lateral”, entre outras medidas.

Entretanto, o Parlamento começou por limitar o acesso às galerias e acabou por suspender as visitas guiadas, propondo, em alternativa, visitas virtuais aos espaços do palácio. Também foi aplicada a regra do distanciamento social às reuniões: as audições passaram a fazer-se, por regra, por Skype; as conferências de líderes mudaram-se para a Sala do Senado; e os plenários têm agora um número mínimo de deputados, que são convidados a seguir os trabalhos à distância e em segurança (por exemplo, a partir do gabinete).

Antes de existir o plano de contingência, havia apenas um documento de quatro páginas que a secretaria-geral da Assembleia da República enviou aos deputados e funcionários do Palácio de São Bento com algumas recomendações sobre “prevenção do coronavírus”.

Nesta espécie de guia de boas práticas, os deputados eram aconselhados, por exemplo, a terem disponível “termómetro, lenços de papel, sabão, desinfectantes das mãos, medicamentos analgésicos e antipiréticos”.