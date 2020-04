HackatHome: maratona de programação quer resolver desafios sobre a covid-19

Se queres aprender mais sobre programação e a covid-19, o HackatHOME é o evento ideal para ti. O evento quer juntar interessados e curiosos pela ciência de dados (data science, em inglês) num hackathon a partir de casa, no próximo sábado, dia 4 de Abril.

Organizado pelo [email protected]ólica, um clube de alunos da Universidade Católica de Lisboa, em parceria com o CTIE (Católica-Lisbon Center for Technological Innovation & Entrepreneurship) e a startup Throly, o evento pretende que os participantes “fiquem familiarizados com termos básicos de ciência de dados" e aprendam a analisar e trabalhar os dados, “num ambiente totalmente virtual”, refere a organização numa nota de imprensa.

A hackathon — maratona de informática e programação — vai juntar 40 participantes, durante 11 horas, para aprenderem a programar e resolver desafios, com recurso aos dados da Universidade Johns Hopkins sobre a covid-19.

O evento, com arranque marcado para as 9h de sábado e fim às 20h do mesmo dia, vai distribuir os participantes por dez salas virtuais, onde estes irão ter uma formação base de programação, para depois aplicarem os conhecimentos em vários desafios relacionados com a doença provocada pelo novo coronavírus.

Os interessados podem inscrever-se individualmente ou em grupo, até ao fim desta quinta-feira, através de um formulário. A inscrição está sujeita ao pagamento de uma caução no valor de 10 euros, dos quais oito serão devolvidos quando o participante fizer o check-in, no dia do evento. As equipas serão definidas no dia anterior ao hackthon e os vencedores têm como prémio um voucher para um curso avançado de ciência de dados da Throly.