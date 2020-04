Os quatro pilares da COVID-19

A disponibilização em massa dos testes de diagnóstico foi uma das medidas mais importantes e a chave para a redução da transmissão na Correia do Sul. Tanto a Correia do Sul como o Japão testaram toda a população com risco elevado para COVID-19. A disseminação, por assintomáticos, com infecção por SARS-CoV-2, pode estar a alimentar o crescimento silencioso da epidemia, como acontece na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos da América, com o uso restrito de testes.

A dimensão destes portadores assintomáticos pode ter como exemplo aquela encontrada no navio cruzeiro Diamond Princess, em Yokohama, no Japão em que foram identificados 634 infectados por SARS-CoV-2, dos quais cerca de metade (328) estavam assintomáticos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lembrou às autoridades sanitárias de todo o mundo, que para o controlo da COVID-19 é necessário “testar, testar, testar”. Esta medida, em forma de recomendação da OMS, deveria, ser alvo de articulada estratégia de comunicação às populações alvo, de profissionais a grupos vulneráveis, também no nosso país. Para que o distanciamento social tenha sucesso pleno, deve ser acompanhado por um critério mais alargado do rastreio (por testagem), por forma a que todos os casos sejam diagnosticados rapidamente, para que sejam isolados, em tratamento domiciliário ou hospitalar, se necessário.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por agora, os critérios para testar, entre nós, têm sido limitados às pessoas com sintomas e não vai além disso. Os testes devem ser, também, disponibilizados aos contactos próximos dos infectados, aos sem sintomas que pertençam a grupos de risco, aos que estejam em locais de risco elevado (com, pelo menos, dois casos confirmados de COVID-19), como por exemplo lares de idosos, prisões, internatos, aquartelamentos e profissionais de saúde que desejem ser testados.

Testes moleculares e serológicos mais simples, de execução e de resultados mais rápidos vão estando disponibilizados, o que pode facilitar a sua utilização em pessoas assintomáticas, para se poder controlar este coronavírus. Sublinhamos que estes testes de diagnóstico rápido devem ser utilizados após validação pelas autoridades sanitárias e com recurso a técnicos treinados, por forma a garantir a melhor qualidade de testagem. A mobilização destas populações-alvo é determinante. Todos os meios devem por isso ser articulados e mobilizados. Testar, testar, testar. Para isso é necessário comunicar e informar, com urgência a população