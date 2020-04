Parabéns

Como leitor diário do jornal venho mais uma vez dar os parabéns a Rui Tavares não só pela actualidade das suas considerações mas sobretudo pela sua cultura clássica donde extrai verdades eternas demonstradas na crónica do dia 30 de Março “Tempos de os políticos falarem verdade”. Nesta tragédia do vírus teríamos muito a aprender com os autores clássicos que neste país andam tão esquecidos. Como professor que fui de Grego e Latim entristece-me a ignorância supina de comentadores sobre os grandes vultos da humanidade clássica tão rica em ensinamentos. Aliás quero também dar-vos os parabéns pelos artigos do P2 de 29 de Março. Que bela lição de cultura e de actualidade com mais de dois mil anos. Por vezes aqueles que escrevem, professores, políticos pensam que os grandes homens da história eram “burros”. Fica, nestas vossas publicações, demonstrado o contrário. Parabéns.

Borges Simão, Torres Novas

Mortes devido à gripe sazonal e frio

Todos os anos devido ao frio, e à gripe sazonal, apesar da vacina existente, morrem entre 3000 a 4000 pessoas, a maioria delas com idade superior a 80 anos. Como estarão os números este ano? Será que a covid-19 aumentou os números ou estamos na média? Creio que uma investigação sobre o tema serviria para tomarmos consciência da relatividade da situação. Concordo com as medidas tomadas e só quebro a quarentena em caso de necessidade, apesar de estar nos 72 e viver sozinho.

António Carlos Vidal

Primeiro as pessoas

Rui Tavares (PÚBLICO de 18.03.2020) cita um imperativo kantiano que assenta como uma luva ao caso do Prédio Coutinho em Viana do Castelo, que o Governo pretende demolir por o prédio ser grande de mais e alto de mais: “Todas as pessoas devem ser um fim em si mesmo, e não um modo para atingir um fim.”

Talvez a calamidade do coronavírus tenha tido o condão de fazer ver aos senhores por detrás desta destruição de património e de erário público, mais de 34 milhões de euros até hoje gastos para demolir o prédio, a estultícia que é a demolição dum bom prédio por causa da sua estética, o sofrimento que as suas acções causaram a tantas pessoas e que o que realmente importa na vida são as pessoas.

Ronald Silley, Lisboa

Apoios

Sou sócia-gerente de uma empresa unipessoal na área do Comércio (sou lojista numa loja que alugo, e trabalhadora única da empresa). Criei a minha empresa há 11 anos, mas agora vou ter agora de encerrar a empresa e declarar falência devido à covid-19, tal como milhares de sócios-gerentes de micro-empresas em Portugal se preparam para o fazer, porque não estão previstas quaisquer medidas de apoio social ou económico para quem é sócio-gerente (trabalhador único) numa empresa. Ou seja, as empresas apenas com 1 trabalhador, como é o meu caso, não têm direito a medidas de apoio social ou económico devido à pandemia covid-19.

Ainda não vi este tema debatido em nenhum espaço de informação, e penso que o assunto é demasiado importante e envolve demasiadas empresas e micro-empresas portuguesas.

Ana Almeida