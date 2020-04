Treze líderes europeus pedem expulsão do Fidesz de Orbán do Partido Popular Europeu

Importantes figuras do Partido Popular Europeu (PPE) subscreveram na quarta-feira à noite uma carta a apelar que o Fidesz, partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, fosse expulso do grupo do Parlamento Europeu. Alguns dos 13 líderes que assinaram são o presidente do Nova Democracia e primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e a líder do Partido Conservador e primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg.

Em causa está o prolongamento e abrangência do estado de emergência na Hungria com o pretexto da pandemia da covid-19. Foi aprovado na segunda-feira pelo Parlamento húngaro e deu poderes plenipotenciários a Orbán, permitindo-lhe governar por decreto sem prazo até o Governo ou o órgão legislativo (controlado pelo Fidesz) decidirem suspender o estado de excepção no país.

“Tememos que o primeiro-ministro Orbán use estes poderes recém-adquiridos para estender ainda mais o controlo do Governo sobre a sociedade”, lê-se na carta dirigida ao presidente do PPE, Donald Tusk. “Queremos expressar um nosso apoio total ao presidente Donald Tusk e à liderança do PPE por defender a integridade da nossa família política”, dizem os signatários. Os dirigentes da alemã CDU, do francês Os Republicanos e do espanhol Partido Popular não assinam a carta.

Na tarde de quarta-feira, Tusk tinha enviado uma carta a todos os membros do PPE a condenar com duras palavras os novos poderes de Orbán, considerando-os um “abuso injustificado”. “Utilizar uma pandemia para construir um estado de emergência permanente é politicamente perigoso e moralmente inaceitável”, escreveu o ex-presidente do Conselho Europeu.

O Fidesz foi suspenso do PPE em Março do ano passado por, nos últimos anos, ter aplicado uma série de medidas que puseram em causa o Estado de Direito na Hungria e as suas relações com a União Europeia. Na altura, Orbán reagiu à decisão dizendo que o Fidesz não tinha sido suspenso, mas que se suspendera a si próprio de participar no partido europeu.

A próxima assembleia do PPE está agendada para Junho, mas esta carta conta com subscritores suficientes para abrir um processo formal de expulsão, prevendo-se a sua antecipação, diz o Político. De acordo com as regras do PPE, a presidência da força política “ou sete partidos membros ordinários ou associados de cinco países diferentes” podem apresentar uma proposta para a suspensão ou exclusão de um outro partido.