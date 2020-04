Covid-19: Joe Biden defende adiamento da convenção do Partido Democrata

A convenção nacional do Partido Democrata norte-americano, onde é nomeado o candidato que vai concorrer às eleições presidenciais de Novembro, deverá ser adiada de Julho para Agosto.

O favorito a receber essa nomeação, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, tornou-se na maior figura do partido até agora a apelar ao adiamento da convenção. Em resposta, a direcção do Partido Democrata fez saber que vai reunir-se e “revelar mais pormenores” sobre os novos planos ainda antes do fim-de-semana.

“Duvido que a convenção do Partido Democrata possa ser realizada em meados de Julho. Acho que vamos ter de a adiar para Agosto”, disse Biden no programa do apresentador Jimmy Fallon, o “Tonight Show”.

A data oficial da convenção é 13 a 16 de Julho, em Milwaukee, no estado do Wisconsin.

O Partido Republicano tem a sua convenção nacional agendada para 24 a 27 de Agosto, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Sem oposição nas primárias, Donald Trump está praticamente confirmado como candidato do Partido Republicano às eleições de Novembro.

No Partido Democrata a situação ainda não é clara. Biden lidera com uma vantagem de 303 delegados (1217 contra 914), mas ainda não garantiu os 1991 necessários para afastar da corrida o seu único adversário, o senador do Vermont Bernie Sanders.

Vários estados adiaram as suas eleições primárias por causa do novo coronavírus, o que torna impossível uma clarificação da corrida durante o mês de Abril. Se Sanders não desistir até lá, Biden não conseguirá confirmar a sua vitória antes de Junho.