Alea jacta est: a geopolítica do petróleo e a engrenagem das revoltas sociais

1. Nesta altura, apenas podemos conjecturar sobre como será o mundo após o fim da pandemia da covid-19. Todavia, é já bastante claro que, para além das inúmeras perdas de vidas humanas, os efeitos económicos e sociais serão pesados e duradouros. Existirão, indubitavelmente, quedas do produto nacional bruto, do emprego e do rendimento com intensidade e graus variáveis, mas que, nos países mais afectados, serão certamente muitíssimo acentuadas. Mas esses efeitos sociais e económicos são, como a história ensina, um usual rastilho da contestação social e política.

É bem conhecido que muitos dos movimentos sociais e políticos de maior contestação, ou revolucionários, nasceram ou ganharam um impulso decisivo em circunstâncias económicas e sociais fortemente degradadas — bastante lembrarmo-nos dos movimentos que surgiram após a crise financeira internacional de 2008. Apesar de estarmos a assistir agora a uma contínua degradação da economia, do emprego e do rendimento de empresas e de famílias, ainda sem um fim à vista, não surgiu nenhum movimento de contestação social e político desse tipo, nem na Europa, nem no mundo. Independentemente dos méritos ou deméritos dos governos nacionais na gestão desta grave crise da covid-19, a acalmia pode ser transitória e bastante ilusória.

2. Um dos efeitos paradoxais da covid-19 é que, nesta fase de disseminação global do vírus, isso favorece o controlo político dos governos e o quietismo das populações. Estamos perante um vírus altamente contagioso, o qual pode ser mortal para o ser humano e onde a prevenção passa, em grande parte, pelo isolamento social. Até agora, o medo de ser contagiado pelo vírus interiorizado pela população — e o isolamento social a que esta foi confinada —, têm sido também poderosos travões de uma eventual contestação social e política de rua. Para além das proibições legais, que podem ser sempre desafiadas, sabendo que o contacto social pode ser uma fonte maior de contágio, muito poucos estarão dispostos a ir para a rua em grupo, e menos ainda participar em manifestações de massas contra os governos.

Assim, o único espaço de protesto e de revolta que se mantém aberto é o da Internet e das redes sociais. Mas esse espaço apenas existe nos países onde há plena liberdade de informação e de opinião, que não são muitos no mundo. Todavia, a fase compreensiva ou de apatia das populações, poderá dar lugar, em relativamente pouco tempo, a desespero e a vagas de contestação social e política. As vagas de contestação poderão acontecer em países desenvolvidos e em países menos desenvolvidos, embora por diferentes tipos de razões. Um caso que merece particular atenção, desde logo pelos seus potenciais efeitos a nível global, é o da forma como a geopolítica do petróleo se está a transformar neste contexto e poderá alimentar a engrenagem da contestação social.

3. No mês de Março de 2020 assistimos a uma extraordinária e continuada queda dos preços do petróleo nos mercados mundiais cujas consequências ainda é cedo para discernir em toda a sua amplitude. Para os países que são fundamentalmente importadores, como é o caso português, esta queda traz até benefícios económicos e sociais significativos na diminuição dos custos de abastecimento energético.

Mas, para os maiores produtores de petróleo do mundo, o efeito é exactamente o inverso. A queda está a afectar a Arábia Saudita e outros produtores que lhe são próximos do Médio Oriente, bem com a Rússia e os EUA. Em conjunto, são os três grandes pólos autónomos da produção mundial petrolífera. Para termos uma ideia mais concreta do que estamos a falar, importa lembrar que no início de 2020 o barril de petróleo se transacciona a cerca de 60 dólares, o que já era um preço relativamente baixo. Ao longo do último mês passou a ser negociado fundamentalmente a preços que oscilaram entre os 30 e os 20 dólares. O contexto é o de uma economia global semi-paralisada com o uso de veículos automóveis e de aviões drasticamente reduzido e com inúmeras grandes fábricas encerradas. Assim, nesta altura, a procura de petróleo nos mercados mundiais está a níveis historicamente muito baixos.

4. Alea jacta est, “os dados estão lançados”. A frase é poderosa e faz parte da linguagem associada à tomada de decisões críticas, tenha ou não sido proferida por Júlio César na Antiguidade. (A decisão de atravessar o rio Rubicão em meados do século I a.C. desencadeou uma guerra civil na República Romana devido à violação da obrigação de os generais manterem os seus exércitos afastados de Roma).

Agora, no caso da geopolítica do petróleo, os dados foram lançados a 6 de Março de 2020. A decisão crítica foi o rompimento do acordo entre a Rússia e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que perdurava desde 2017. Permitia influenciar os preços dos mercados internacionais e evitar quedas abruptas do preço, através da regulação da produção e oferta. Mas o seu fim, no meio de uma extraordinária redução da actividade económica devido à pandemia da covid-19, abriu caminho a uma competição com um grau de intensidade inédito.

Um dos alvos principais é, sem qualquer dúvida, a indústria de shale oil (petróleo de xisto) dos EUA. Foi fundamentalmente devido a essa produção que os EUA voltaram a ser o maior produtor mundial nos últimos anos, alterando, drasticamente, a geopolítica do petróleo, tal como a conhecíamos desde os anos 1970. Assim, a Rússia — tal como a Arábia Saudita — parecem apostar agora em (re)criar uma posição futura mais favorável nos mercados internacionais, ainda que à custa de terem enormes prejuízos no imediato. No caso da Rússia, acredita que não será a primeira a ter de ceder nesta competição destrutiva entre produtores. Apesar das fragilidades, tem uma economia mais diversificada do que a da Arábia Saudita/países da OPEP e custos mais baixos de exploração do que o shale oil dos EUA. Claro que esta competição predatória irá ter consequências económicas e políticas sérias nos EUA, podendo até influenciar decisivamente o resultado das próximas eleições presidenciais norte-americanas. Mas as maiores vítimas poderão ser outros, incluindo alguns países aliados da Rússia.

5. Ver a Venezuela e o Irão pedirem ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional (FMI) seria impensável há pouco tempo atrás. Mas o impensável aconteceu mesmo, apesar de, no caso da Venezuela, o seu pedido ter sido rejeitado pela disputa de poder entre quem é o governo legítimo que representa o Estado a nível externo.

Quanto ao Irão, a situação está a tornar-se particularmente explosiva, quer pela severidade com que a sua população está a ser afectada pelo vírus, quer pela drástica queda dos preços do petróleo. Mas aos casos do Irão podem juntar-se vários outros países, como a Nigéria ou Angola, onde os rendimentos do petróleo são cruciais para o funcionamento normal da economia e para os governantes obterem um certo grau de paz social.

A não ser que haja um novo e rápido entendimento entre a Arábia Saudita/OPEP e os EUA, ou entre a Rússia e a Arábia Saudita/OPEP e os EUA, ou entre os três, Abril de 2020 poderá ser mesmo o pior mês de sempre nos mercados mundiais de petróleo para os países produtores. Nesta altura há alguns sinais de que poderá haver um entendimento tripartido, mas, mesmo a ocorrer, resta saber se será suficiente para travar a espiral de quebra de preços. Para além das consequências puramente económicas nos produtores — e noutros negócios associados à indústria petrolífera —, a grande questão será mesmo a do impacto social desta queda abrupta de preços e das ondas de choque políticas que poderá levantar um pouco por todo o mundo.

6. Especialmente no mundo desenvolvido, há uma certa satisfação pelo facto de o abrandamento brutal da actividade económica está a ser bom para o ambiente, reduzindo a poluição. Nessa perspectiva, a queda de consumo de combustíveis fósseis trouxe visivelmente um efeito positivo a um mundo ecologicamente desequilibrado. Mas para quem vive no limiar da pobreza, como muita da população mundial, esse não é grande motivo de regozijo.

Ao mesmo tempo, no mundo interligado e complexo em que vivemos as acções humanas têm múltiplas ramificações, algumas evidentes, outras mais subtis, e outras ainda que só o tempo mais à frente torna evidentes. A grande incógnita nesta altura é antecipar a reacção das populações quando o pânico do vírus que as imobiliza — e isola em casa — der lugar a um reatar da vida normal. Às perdas de vidas humanas poderá juntar-se a frustração das economias devastadas pela crise e uma vida arruinada, sem emprego nem rendimento condigno.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para os países onde uma vida confortável, ou simplesmente acima da linha de pobreza, está ligada aos rendimentos do petróleo, este poderá ser um pesadelo igual ou maior do que a covid-19. Se for assim, a competição económica e geopolítica em curso entre a Arábia Saudita-Rússia-EUA, mesmo que agora abrande por um entendimento de circunstância entre todos, irá desencadear vagas de contestação social de consequências políticas imprevisíveis, sobretudo nos países que mais dependem do retorno do petróleo e nada podem fazer para influenciar o preço.

Alea jacta est, resta ver as consequências desta competição geopolítica no mundo, que já foi levada longe de mais por quem quer mandar nos mercados do petróleo.