Uns terão mais 1700 quilómetros quadrados por onde circular. Outro apenas oito

A ordem é a mesma para todo o país, mas cumprir o confinamento rigoroso ao concelho de residência durante o período da Páscoa não será igual para um habitante de São João da Madeira e para um de Odemira. O motivo? O primeiro tem uma área de apenas oito quilómetros quadrados (é o mais pequeno do país), enquanto o segundo se estende ao longo de cerca de 1.721 quilómetros quadrados (é o município português com mais área).

Quem diz Odemira, também pode referir Alcácer do Sal (1.500 quilómetros quadrados), Castelo Branco (1.438) ou Idanha-a-Nova (1.416), contrapondo com a Amadora (24 quilómetros quadrados), Espinho (21), Corvo (17) ou o Entroncamento (14), que também estão entre os mais pequenos.

Quer isto dizer que enquanto um munícipe de Odemira poderá andar circular ao longo de um território que vai do mar – passando por localidades como Vila Nova de Milfontes, Almograve e Zambujeira do Mar – até ao interior, passando ao longo do Rio Mira, entre outras paisagens, já para quem habita em São João da Madeira enfrentará uma realidade bem diferente. O confinamento rigoroso ao concelho de residência durante o período da Páscoa não deixa margem para grandes deslocações. Muito pelo contrário. Além de pequeno, o município é conhecido como a cidade do trabalho – por força da sua forte tradição ma área da indústria – e está cravado entre três municípios (Ovar, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis).

A mesma diferença pode sentir quem vive em Espinho em relação aos habitantes de Álcacer do Sal. A ordem de só poder circular no concelho em que moram vai traduzir-se, assim, em realidades completamente diferentes conforme a geografia onde habitam os portugueses. A que acresce ainda uma outra particularidade. É que há quem more em concelhos cujo território não é contínuo. Para esses casos, haverá excepções, disse o primeiro-ministro, apontando o caso de Vila Real de Santo António, Oliveira de Azeméis e Montijo. Mas existe ainda Gondomar, que não foi referido por António Costa, onde também é descontinuidades: para se ir da freguesia de Lavra para as outras do mesmo município, tem de se atravessar outros concelhos.

No entanto, esteja onde estiver, o conselho mantém-se o mesmo para o país inteiro em tempos de pandemia: Fique em casa.