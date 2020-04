Covid-19: Pronovias está a oferecer vestidos de noiva a profissionais de saúde

A Pronovias está a oferecer vestidos de noiva a profissionais de saúde na linha da frente do combate contra o novo coronavírus. A colecção “The Heroes” está disponível em lojas seleccionadas de todo o mundo e Portugal está incluído. Basta fazer uma marcação em loja e escolher gratuitamente o vestido dos seus sonhos.

Se vai casar este ano e trabalha num hospital, quer seja enfermeira, médica, auxiliar ou mesmo funcionária da cafetaria, pode escolher o vestido dos seus sonhos sem qualquer custo. A colecção exclusiva foi desenhada pela directora artística do grupo espanhol, Alessandra Rinaudo, e inclui vestidos para todos os gostos.

“É uma honra mostrar o meu apoio e consciencializar a todos sobre essas mulheres que fazem o seu melhor para superar esta pandemia. O amor consegue tudo”, declara Alessandra Rinaudo, em comunicado.

Para escolher o vestido, só é preciso marcar uma visita à loja da Pronovias, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, de segunda a quinta-feira. Pode ser escolhido qualquer vestido da colecção sem qualquer custo, desde que comprove que trabalha num hospital, através de um contrato de trabalho a tempo inteiro, com data de início no máximo em Março de 2020, e um documento que confirme a data do casamento durante este ano.

A iniciativa acontece até 31 de Agosto de 2020 ou mediante o stock disponível nas lojas seleccionadas. Qualquer alteração, personalização ou ajuste será do encargo da noiva, bem como os acessórios (véu e sapatos, por exemplo).