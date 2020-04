Live Chef: conversas de cozinheiros, polvilhadas de histórias e curiosidades

Em tempos de pandemia, o objectivo é evitar mencioná-la – e à suas consequências. Mas, simultaneamente, e numa altura em que todos os restaurantes tiveram de fechar as portas ao público, o objectivo também é “dar alento à indústria gastronómica”. “Queremos manter o buzz dos restaurantes e do trabalho de todos os envolvidos, enquanto estamos em isolamento social,” diz o chef do restaurante Basilii, Filipe Ramalho. “A ideia”, continua, “é juntarmo-nos para falar sobre vários temas, mas evitar o assunto covid-19 e o estado actual dos negócios, de forma a manter o espírito positivo”.

A “ideia” é um projecto virtual, Live Chef, onde se debatem temas da gastronomia. A plataforma, criada pelo chef do restaurante do Torre Palma Wine Hotel, em Monforte, juntamente com o foodie Guilherme Filipe, quer servir como “janela para o mundo da restauração portuguesa, dando a conhecer alguns dos seus protagonistas mais promissores”, lê-se no comunicado.

Cozinheiros e pasteleiros são os convidados do chef Filipe Ramalho para partilharem, em directo, histórias, ideias e curiosidade sobre a gastronomia nacional, em conversas informais. Assuntos sobre os quais “normalmente não têm muito tempo para falar”, nota Filipe Ramalho.

Os encontros estão marcados para a página de Instagram do chef ao longo do mês, sempre às 17h e com duração de meia hora. O público pode participar com perguntas previamente enviadas que são colocadas aos convidados durante a conversa. Cada sessão termina com uma sugestão de leitura dos convidados.

Depois de primeiras experiências em finais de Março e nos primeiros dias de Abril, deverão seguir-se José Baldé, do Raiz & Tradição (Montemor-o-Novo), no dia 3, e José Júlio Vintém, do Tomba Lobos (Portalegre), no dia 5. Para quem não conseguir assistir aos directos, os vídeos da Chef Live estarão disponíveis aqui.