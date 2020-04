Covid-19: resort da Nazaré oferece mil noites aos profissionais de saúde para um “descanso”

Depois de vários meses de obras e com novidades prontas a estrear, entre novos bungalows e melhoramentos no glamping e noutras infra-estruturas, o Ohai Nazaré decidiu contribuir com um “pequeno grão de areia” contra a “crise de saúde que está a afectar todo o mundo” e “apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente em Portugal, arriscando diariamente a sua saúde e a saúde das suas famílias para combater o coronavírus”.

Quando “a situação melhorar”, o resort oferece mil noites num dos bungalows Ohai aos profissionais de saúde que “estão expostos ao contágio e prestam serviços durante a pandemia”. “Queremos convidá-los a desfrutar de momentos de descanso em plena natureza, juntamente com a família ou amigos”, anuncia Alberto Carvalho, director da unidade hoteleira, em comunicado.

A iniciativa destina-se a todos os profissionais de saúde no activo (é necessário apresentar um documento comprovativo), que podem fazer-se acompanhar “por um máximo de quatro pessoas” e ficar hospedados um “máximo de duas noites por profissional”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pequeno-almoço não está incluído e a reserva está sujeita à disponibilidade do resort, existindo um “limite de reservas com promoção por dia”. Os termos e condições da campanha anunciam ainda que esta não estará disponível durante a época alta, de 18 de Julho a 6 de Setembro. As reservas poderão ser feitas por e-mail ou telefone (262 561 800).

O Ohai Nazaré, situado a cerca de dois quilómetros do centro da vila, em plena reserva natural do pinhal de Leiria, apresenta-se como um “resort ao ar livre” e é constituído por 116 bungalows, 37 glampings, dez apartamentos e 98 parcelas de terreno para campismo ou caravanismo, além de spa, piscina aquecida, sala de jogos, zonas desportivas, entre outros.