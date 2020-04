E um concurso turístico? No Douro Verde procura-se “guia por um dia” (para passear depois)

Se a ordem é ficar em casa, não há giros para ninguém – o que não impede a Bello’Giro de querer agitar um pouco o confinamento forçado destes dias. Não quer pôr ninguém fora de casa, mas quer levar as pessoas a “viajarem” por caminhos já conhecidos e a partilhá-los. Por isso, lançou um concurso, “Guia por um dia”, que é um desafio a todos os habitantes e naturais dos concelhos de Baião, Marco de Canaveses, Amarante, Cinfães, Mesão Frio e Resende (o “Douro Verde”) a construírem um roteiro turístico por estas terras.

“Decidimos avançar com este desafio, porque acreditamos que teremos tempo para vivermos experiências que nos façam felizes”, afirma Paulo Portela, responsável da Bello’Giro, “e enquanto isso não acontece queremos e vamos descobrir o melhor de cada concelho, pela mão de quem os conhece todos os cantos e recantos”.

“Pontos de riqueza paisagística, cultural e/ou arquitectónica, negócios relacionados com a restauração, hotelaria, artes, desportos e demais actividades turísticas de interesse” dos seis concelhos são indispensáveis em qualquer proposta.

O roteiro turístico deve ser construído de forma a poder ser realizado, quando a situação e as medidas de contenção do surto o possibilitarem, entre as 9h e as 18h e ter indicação de espaço de pernoita. Privilegiam-se projectos “claros, objectivos e exequíveis” que serão avaliados por um júri composto por entidades ligadas ao sector (Turismo do Porto e Norte de Portugal incluído).

Os três primeiros classificados têm direito a prémios (válidos para duas pessoas para usufruir até Maio de 2021): o primeiro lugar vai usufruir de um dia completo de experiência Bello’Giro, que inclui actividades e refeições; para o segundo a experiência é parcial (manhã ou tarde); o terceiro terá uma experiência de Segway – e poderão ver o seu roteiro entre a lista de ofertas da Bello’Giro. O concurso está aberto até ao dia 30 de Abril e os vencedores serão informados até ao dia 8 de Maio.

Foi no final de 2019 que a Bello’Giro, com sede em Baião, se constituiu como empresa de actividades turísticas nos concelhos do que chama “Douro Verde”. O objectivo é promover “roteiros mais fiéis às origens” de forma personalizada. A sua vocação primeira são os “roteiros únicos, para grupos pequenos”, onde sobressaem lugares, produtos e pessoas singulares, de forma a proporcionar “experiências que ficam para a vida”.

Todas as informações sobre o concurso podem ser consultados no site da empresa.