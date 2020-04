Grandes firmas de advogados admitem “quadro crítico” mas já vêem oportunidades

A advocacia de negócios é uma profissão à prova de recessão. O que na prática é o mesmo que dizer que, seja qual for o ciclo económico, ganha sempre, pode é ganhar menos. Aconteceu em 2010, com a crise da dívida pública, em que os clientes aflitos substituíram os mais lucrativos. Os acontecimentos recentes estão a levar este ecossistema, com características próprias, a recuar dez anos. E as expectativas não são melhores. Até podem ser piores, porque não há experiência de uma paragem total da economia. Para já, e enquanto o dinheiro circular, o mundo das grandes firmas vai continuar a girar.

Continuar a ler