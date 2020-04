Declarações de IRS superaram as 523 mil no primeiro dia

De acordo com os dados disponíveis no Portal das Finanças, até ao final desta quarta-feira tinham sido submetidas uma total de 570 mil declarações de IRS. A este total há, contudo, que descontar as cerca de 48 mil entregas que se tinham verificado antes do início da campanha deste ano do IRS e que correspondem, entre outras situações, a declarações relativas a anos anteriores (de substituição ou que não foram entregues na data devida).

As mais de 523 mil declarações submetidas até ao final do dia 1 de Abril no âmbito da actual campanha do IRS evidenciam uma forte subida por comparação com as cerca de 300 mil contabilizadas em igual período do ano passado e aproximam-se das 569 mil que no ano passado foram registadas no final do segundo dia.

Desde 2019 que o prazo para a entrega do IRS foi alargado em um mês – passando a terminar em 30 de Junho – mas é cada vez maior o número de contribuintes que avança com a entrega da sua declaração anual de imposto nos primeiros dias.

A rapidez na entrega tem assegurado no passado que o reembolso chegue à conta bancária mais cedo, sendo que o prazo médio para esta devolução do imposto tem vindo a recuar de ano para ano.

Dados oficiais relativos à campanha de 2019 indicam que o prazo médio de reembolso (contado deste a data da entrega da declaração até à data em que o valor é depositado na conta bancária do contribuinte) foi de 16 dias, menos um que no ano anterior.

“O prazo médio registado [em 2019] decompõe-se em: 11 dias para o IRS Automático e 18 dias para as declarações normais” refere a mesma informação oficial.

Este ano, devido ao actual contexto excepcional e com mais de 7.000 dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira em teletrabalho, não foi fixada uma meta de prazo médio para o reembolso.

Em entrevista à SIC, na quarta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes garantiu, contudo, que tudo será feito com a rapidez “que a circunstância actual exige”.

É “muito importante que os portugueses tenham isto em mente, quer quando falamos dos reembolsos do IRS quer quando falamos de todos os outros apoios [que foram aprovados para mitigar o impacto do surto de covid-19 na economia]”, declarou o secretário de Estado.