Covid-19: Brescia ameaça retirar-se se a Série A for retomada

O presidente do Brescia, Massimo Cellino, assegurou que retirará o clube da Série A, suspensa devido à pandemia de covid-19, caso o campeonato italiano de futebol da época 2019-20 seja retomado.

“Se nos obrigarem a jogar estou disposto a retirar a equipa do campeonato e perder, de imediato, todos os jogos. Fá-lo-ia em respeito pelos cidadãos de Brescia e os seus entes queridos que morreram”, disse Cellino.

O dirigente, que reafirmou que a Série A não deve ser retomada esta temporada, recusou que a tomada de posição tenha algo a ver com o facto de o Brescia ser último classificado, em zona de descida.

“É-me indiferente descer, até agora merecíamos e tenho as minhas responsabilidades”, acrescentou o presidente do clube, de uma cidade que é um dos principais focos do novo coronavírus em Itália, o segundo país com mais casos de pessoas infetcadas (110.574) e o primeiro com mais mortos (13.155).