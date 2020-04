Campeonato a começar no fim de Maio e a acabar em Julho

É o primeiro desenho concreto para finalizar o que falta disputar dos campeonatos nacionais de futebol profissionais. Embora dependendo da evolução da pandemia de covid-19, a expectativa de Liga de clubes é a de poder recomeçar os campeonatos nacionais da I e II Ligas no fim de Maio, de forma a conseguir finalizá-los em Julho, cumprindo assim a data limite imposta pela UEFA (3 de Agosto) para indicar quais os clubes que vão disputar a próxima edição das competições europeias.

Após uma reunião por videoconferência que decorreu nesta quinta-feira, a Comissão Permanente de Calendários da Liga de clubes ficou com um esboço do recomeço à relativa normalidade no futebol português. O plano passa por as equipas regressarem aos treinos no início do mês de Maio, para realizarem uma curta pré-época, inevitável depois de uma paragem competitiva que foi decidida a 12 de Março.

Os primeiros jogos seriam assim disputados no último fim-de-semana de Maio (30 e 31) e sem público nas bancadas, situação que se prevê que se mantenha até ao final da competição.

Seguir-se-iam jogos de futebol ao longo de todos os fins-de-semana, até ao de 18 e 19 de Julho, reservado à última jornada. Pelo meio, seriam ainda disputadas duas jornadas a meio da semana: uma a 10 de Maio e outra a 1 de Julho (datas, por enquanto, indicativas).

No fim-de-semana seguinte (25 ou 26 de Julho) seria disputada a final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras, entre Benfica e FC Porto.

Este calendário provisório vai ainda ser discutido com os presidentes dos clubes e poderá sofrer alterações, consoante a situação da pandemia evoluir em Portugal. E esta é mesmo a grande incógnita e grande ameaça a esta calendarização.

É que apesar de os números de infectados em Portugal ter vindo a crescer a um ritmo ligeiramente inferior nos últimos dias, a manutenção desta situação não é um dado adquirido.