Bélgica cancela campeonato e entrega título ao Club Brugge

Chegou ao fim a época 2019-20 no principal escalão do futebol belga. Na prática, o Club Brugge pode festejar o título de um campeonato que já não vai terminar, porque se entendeu atribuir o troféu ao clube que liderava a prova no momento da interrupção. A decisão ainda precisa de ser ratificada, mas esse passo trata-se apenas de uma formalidade.

Faltava apenas uma jornada para o fim da fase regular e o Club Brugge liderava de forma destacada, com 15 pontos de avanço sobre o Gent. Mas havia ainda uma fase posterior de play-off para disputar, já que o formato da Jupiler Pro League é distinto do das principais Ligas da Europa. Algo que agora fica sem efeito, depois de a federação belga ter decidido cancelar a prova devido à pandemia de covid-19.

Foi constituído, entretanto, um grupo de trabalho (constituído por representantes directos de cinco clubes e por elementos da direcção da Liga) para distribuir as vagas de acesso às competições europeias, assim como as subidas e descidas de escalão, como forma de acautelar a preparação da próxima temporada. Quanto à final da Taça da Bélgica, está ainda de pé a possibilidade de ser disputada, se as condições de saúde pública o permitirem.

Esta decisão terá ainda de ser ratificada pela assembleia geral da Liga, prevista para 15 de Abril, mas tudo indica que se trata apenas de uma formalidade, já que dos 24 clubes que farão parte desse encontro, 17 já manifestaram, na passada semana, a vontade de encerrar desde já a competição.

“Neste contexto, cabe ao Conselho de Administração [da Jupiler Pro League] formular uma recomendação à assembleia geral acerca das competições, tendo em conta a saúde pública, os interesses dos parceiros e a vontade da maioria dos clubes de não retomar a competição”, lê-se num comunicado emitido pelo organismo.

Apesar da possibilidade conferida pela UEFA às federações e Ligas de alargarem o prazo para a conclusão das competições, na Bélgica o entendimento foi diferente e, na sequência da paragem decretada a 12 de Março, o campeonato vai mesmo chegar ao fim com a ratificação do Club Brugge como campeão.

A direcção da Liga belga sublinha que mesmo que os jogos fossem retomados à porta fechada, essa solução não eliminaria os riscos de saúde que impenderiam sobre os jogadores e os demais agentes necessários para a realização das partidas. “Decidimos, por isso, de forma unânime que não é desejável continuar a competição depois de 30 de Junho e aconselhamos que não sejam retomadas as provas da época 2019-20, aceitando a actual classificação do campeonato como final”, acrescentam.