Dia Internacional do Livro Infantil: Histórias sem Pausa

Para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil, a Fnac convida autores nacionais a contar Histórias Sem Pausa nas redes sociais (Facebook e Instagram). A data desta quinta-feira assinala o nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875).

Hoje, a partir das 9h30, há leituras de excertos de livros por Rita Vilela, que assina os títulos da colecção Alice. À noite, pelas 21h, a Hora do Conto está por conta da ilustradora Natalina Cóias, com Não Tenhas Medo, Lobo Mau!.

A oferta prossegue com um vídeo que reúne as sugestões de Nuno Nepomuceno, Nuno Caravela, Maria Francisca Macedo, Joana Laranjeiro, Patrícia Martins, Joana Rombert e Joana Lopes.

A Direcção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas divulga, mais uma vez, uma mensagem inédita. Este ano foi escrita pelo esloveno Peter Svetina, sob o título “Fome de Palavras”. Um excerto, para abrir o apetite: “Conheço um menino que foi operado aos olhos. Depois da cirurgia, teve de ficar duas semanas deitado sobre o lado direito. Durante um mês, não pôde ler, não pôde ler mesmo nada. Quando ao fim de um mês e meio pegou finalmente num livro, parecia que o livro era uma tigela onde apanhava palavras à colher. Como se as comesse. Como se verdadeiramente as comesse.”