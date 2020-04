Cirque du Soleil monta a tenda na Internet

Conhecido pelos malabarismos e pelo humor das narrativas, mas também pela elegância e atenção ao pormenor, o Cirque du Soleil disponibiliza vários espectáculos online, mantendo viva a missão de espalhar a alegria pelo mundo.

Com a agenda suspensa nos quatro cantos do mundo, a plataforma #CirqueConnect permite visualizar algumas das produções da companhia, aceder a conteúdos de realidade virtual onde se pode entrar nos cenários e partilhar a emoção sentida no palco, passear pelos bastidores, assistir a tutoriais de maquilhagem e treinos orientados pelos acrobatas ou ouvir as músicas que fazem parte do universo deste circo numa lista do Spotify.

No especial de uma hora, disponível no canal de YouTube da companhia, podemos ver os melhores momentos de Kurios - Cabinet of Curiosities, O e Luzia, no conforto do lar e com assento na primeira fila.