Os “recuperados” da covid-19

Vasco e a namorada cumpriram o isolamento no mesmo quarto. O mecânico de 21 anos, residente na Maia, está oficialmente recuperado, ela não. No Porto, a bancária Margarida Sobral, de 48 anos, foi das primeiras a mergulhar no inferno do confinamento doméstico, distanciando-se da filha de nove anos à força de máscaras e de litros de lixívia, numa altura em que o cenário com que nos confrontamos (escolas fechadas, milhares de pessoas em casa, deslocações controladas, eventos cancelados, moratórias no pagamento das hipotecas e das rendas…) parecia admissível, sim, mas só em filmes. “Sentia-me uma leprosa. Foi horrível”, recorda. Mais de um mês volvido, quer ela quer o marido, que ficou internado por 16 dias no Hospital de São João, estão oficialmente recuperados.

