Covid-19: Portugal tem 187 mortes e 8251 infectados

Até esta quarta-feira foram registadas 187 mortes causadas por covid-19 (mais 27 do que na segunda-feira) e um total de 8251 pessoas infectadas em Portugal, mais 808 do que na segunda-feira. Os números foram divulgados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza os dados diariamente.

A taxa de crescimento de casos de infecção de terça para quarta-feira foi de 11%.

Há 726 pessoas internadas e 230 nos cuidados intensivos (mais 42 do que na terça-feira). Há ainda 4957 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. A maioria dos óbitos (perto de 65%) registou-se na faixa etária mais avançada, pessoas com 80 ou mais anos.

Na terça-feira, Portugal registou 160 mortes e 7443 infectados, um aumento de 16% no número de infecções.

A região norte continua a ser a zona do país com mais casos registados: são agora 4910, mais 458 do que no último boletim da DGS. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há mais 199 casos, com o número de infectados nesta zona do país a subir para 1998. No centro do país, o número de infecções por covid-19 subiu para 1043, mais 132 do que na terça-feira.

Tal como no boletim de terça-feira, Lisboa continua a ser o concelho do país com mais casos confirmados. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 41 infecções de covid-19, aumentando o total do concelho para 546. O Porto, em segundo lugar, tem 505 casos confirmados nesta nova contagem.

Os concelhos de Vila Nova de Gaia (387), Gondomar (337), Maia (328) e Braga (220), todos na região norte do país, seguem-se ao Porto no número de casos de infecção.

O número de pessoas que recuperaram da doença, 43, mantém-se inalterado há sete dias.