Bloco de Esquerda questiona Governo sobre crianças e jovens em risco

O Bloco de Esquerda questionou esta quarta-feira o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e o Ministério de Estado e da Presidência sobre as medidas que o Governo pretende tomar para assegurar a eficácia do sistema de protecção de crianças e jovens em risco, cuja acção está limitada.

Tal como o PÚBLICO noticiou, para prevenir a propagação de covid-19, as comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) que existem de Norte a Sul restringiram os atendimentos e as visitas ao domicílio ao “estritamente necessário e urgente”. E as Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais (EMAT) também só asseguram os “actos presenciais estritamente essenciais para salvaguardar a protecção das crianças e jovens. O mesmo se passa com a as equipas dos Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP)

“Que medidas específicas entende o Governo tomar para garantir a protecção das crianças e jovens em risco e em perigo que estavam sob intervenção das CPCJ, EMAT ou CAFAP e que deixaram de contar com os atendimentos e visitas presenciais destes técnicos?”, questionam os deputados José Soeiro, Sandra Cunha, Isabel Pires, no documento que endereça ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, tendo como destinatárias finais as ministras Ana Mendes Godinho e Mariana Vieira da Silva.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao PÚBLICO, a presidente a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, falou na importância da vizinhança. “Também estamos conscientes que numa situação inédita como esta, o risco pode aumentar. Mas estamos atentos, vigilantes e solicitamos que cada um assuma o seu papel, não ficando indiferente ao que se passa à sua volta, comunicando, se for o caso, à CPCJ do local onde a criança está a residir.”

As crianças retiradas às famílias e posta à guarda de instituições também suscitam preocupação. Estão em centros de acolhimento e os lares de infância e juventude o dia todo, sem saídas nem visitas, com equipas depauperadas, o que gera maior risco de abuso e de fuga. No início, ainda antes de decretado o Estado de Emergência, a desorientação era tal que várias mandaram crianças e jovens para casa – várias, em diversas partes do país, enviaram só os mais problemáticos, mas pelo menos uma, em Vila Real, Os Salesianos de Mirandela, enviou todos.

“Como explica o Governo a irresponsável demissão da instituição ‘Os Salesianos de Mirandela’ ao devolver 40 crianças às suas famílias e a situações de potencial perigo e que medidas entende tomar para garantir, no imediato, a protecção destas crianças e jovens?”, questionam os deputados. “Que responsabilização será assacada a esta instituição em concreto?”