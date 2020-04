Avalanche de pedidos “obrigou” Unilabs a suspender agendamentos para testes

Centenas de chamadas sem ninguém atender. E quando, finalmente, surge uma voz do outro lado do telefone, é para explicar que a marcação do teste para despiste da covid-19 deixou de ser possível. O desespero de quem é referenciado para fazer o teste e não consegue fazer a respectiva marcação ou tem de ficar à espera para saber o resultado muito para além das 48 horas agudizou-se nos últimos dias. Desde que, no dia 26, a Direcção-Geral de Saúde (DGS) alargou aos centros de saúde a capacidade de referenciação dos doentes para os testes de rastreio, determinando que estes deveriam aplicar-se mesmo aos utentes que apresentassem apenas um dos sintomas (tosse ou febre ou dispneia) houve uma avalanche nos pedidos. E a Unilabs, laboratório responsável por 12 centros de rastreio espalhados pelo país, incluindo o centro instalado no Queimódromo, no Porto, chegou mesmo a suspender temporariamente as marcações por declarada incapacidade de gerir tantos agendamentos.

“Depois de muita insistência fui atendida. No entanto, (…) não estavam a fazer marcações. Só para a semana (…). Não entendo como se chega a esta situação”, indignava-se esta terça-feira Alexandra Pereira, na página do Facebook da Unilabs, num post que mereceu por parte da Unilabs Portugal um apelo à “compreensão pela suspensão temporária dos agendamentos devido ao aumento exponencial de pedidos de marcação”. Mas a indignação alastra desde há vários dias. “Estamos desde ontem à espera de marcação. Já mandámos mensagens, mail, e hoje [fizemos] tentativas de contacto sem fim”, queixava-se Paula Fernandes. “Hoje já fiz mais de 300 chamadas”, queixava-se outra utente que tentava, sem sucesso, fazer a marcação do teste”.

A Unilabs reconhece que “o fluxo de chamadas superior ao habitual” está a gerar um “período de espera para atendimento acima do expectável”. Num comunicado divulgado ao final da tarde de ontem, a empresa, que tem capacidade para realizar mil testes por dia nos 12 “centros covid-19” que tem a funcionar em vários pontos do país, explica que “nas últimas 72 horas verificou-se um aumento exponencial de solicitações para a marcação de testes de rastreio”, o que criou “dificuldades na marcação para milhares de pessoas”. Ao PÚBLICO, fonte da empresa precisou que a Unilabs "não chegou a fechar o agendamento em nenhum dia”, mas apenas em “alguns períodos do dia”.

Faltam materiais

“Se no início, antes da abertura de prescrição por parte do SNS da procura, conseguíamos marcar em menos de 24 horas, hoje a demora para agendamento está em vários dias”, acrescentou fonte da Unilabs, ressalvando tratar-se de um problema “nacional e não circunscrito a nenhuma empresa ou entidade pública ou privada”.

Quanto à divulgação do resultados dos testes, “demora entre 24 a 48 horas actualmente, podendo em casos pontuais exceder esses prazos”, precisou ainda a empresa sobre um atraso que tende a agravar-se quando o laboratório é chamado a desviar os seus recursos para responder a pedidos de outras entidades “prioritárias”, como hospitais e lares de idosos. “Se somos chamados a fazer rastreio num lar de idosos porque os utentes estão em particular risco, claro que isso nos obriga a desviar recursos humanos e materiais, agravando o atraso na resposta aos outros casos”, explicou, asseverando que, passado o pico de procura, a situação “tenderá a ficar regularizada”. Já antes, em declarações à RTP, o administrador do laboratório, Luís Menezes, explicava que o call center posto a funcionar tem capacidade para atender oito mil chamadas por dia. Na segunda-feira, houve “mais de 20 mil chamadas”. Acresce que “os equipamentos necessários [para realizar os testes] são muito sofisticados e não existem ao virar da esquina, ou seja, está a ser difícil obter no mercado tudo o que é material de suporte para a realização dos testes”.

Quando foi questionada sobre a espera com que os candidatos ao rastreio da Covid-19 estão a ser confrontados, a directora-geral de saúde, Graça Freitas, pediu às pessoas que aguardem em casa e tenham paciência, sugerindo-lhes que liguem para a SNS 24 (808 24 24 24) em caso de agravamento dos sintomas. Segundo as contas divulgadas esta quarta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o país está a realizar cerca de sete mil testes diários.