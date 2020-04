Algarve tem seis mil testes para rastrear todos os lares da região

O Algarve tem 6000 testes para o despiste da covid-19, suficientes para cobrir toda a rede de lares de idosos da região, num programa preventivo que pretende detectar atempadamente e isolar casos positivos da doença.

A recolha teve início nesta terça-feira e pretende “garantir que todos os idosos e funcionários dos mais de 90 lares algarvios sejam testados para a covid-19”, afirmou à Lusa uma das responsáveis do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC).

Isabel Palmerim revelou que o centro vai garantir o fabrico dos reagentes necessários, das zaragatoas - numa parceria com uma empresa algarvia -, a recolha das amostras e a realização dos testes laboratoriais.

“Vamos começar pelos funcionários, porque são quem faz a ligação entre a rua e o lar e pelos utentes que apresentem sintomatologia ou que façam terapêuticas que os tornem especialmente vulneráveis”, explicou.

À margem de uma visita de membros do Governo às instalações do centro na Universidade do Algarve, a investigadora e professora universitária revelou que devem levar “umas quatro semanas”, para fazer os 6000 testes já que “poderá haver a necessidade de repetir os testes a alguns utentes”.