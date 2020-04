Parlamento discute renovação do estado de emergência e propostas do Governo

A conferência de líderes decidiu, esta quarta-feira, adiar o debate e votação de todas as iniciativas apresentadas pelos partidos nas últimas semanas, à excepção de dois projectos de lei relacionados com propostas de lei do Governo sobre arrendamento e equilíbrio financeiro dos municípios. O plenário de amanhã, quinta-feira, vai discutir a renovação do estado de emergência e três propostas de lei do Governo, duas sobre arrendamento e uma sobre um regime excepcional de endividamento para os municípios no âmbito do surto.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, foi decidido “por maioria” que todos os projectos-lei e de resolução dos partidos - “cerca de uma centena de iniciativas” -, também relacionados com a pandemia de covid-19, ficassem agendados para novo plenário no dia 8.

Além das propostas do Governo só foram agendados, de acordo com a súmula distribuída aos jornalistas, dois projectos de lei, um do PCP sobre equilíbrio financeiro dos municípios e outro do Chega sobre moratórias nos contratos de arrendamento. É também colocado à votação um projecto de resolução do presidente da Assembleia da República que suspende os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito à actuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal interior.