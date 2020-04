Costa confirma renovação do estado de emergência: “Vamos adoptar medidas mais claras”

Na véspera de renovação do estado de emergência, o primeiro-ministro adiantou que o próximo pacote de medidas de restrição e combate à propagação do novo coronavírus trará “medidas mais claras”. Sem concretizar quais serão as alterações que o Governo poderá propôr na quinta-feira, António Costa afirmou que uma das preocupações será restringir a circulação durante as férias da Páscoa. “O vírus não anda sozinho. Somos nós que o levamos. Se nós não formos, ele não vai”, repetiu o primeiro-ministro esta auarta-feira de manhã, no Programa da Cristina, na SIC.

Logo no início da conversa, o primeiro-ministro português disse estar ali para “passar uma mensagem”. No programa das manhãs mais visto pelos portugueses, António Costa insistiu repetidamente na importância de manter as medidas de restrição social e avisa que Abril vai ser o pior mês, não só devido às férias da Páscoa e à chegada de emigrantes, mas também porque há o risco de o cansaço da população no cumprimento das restrições sociais trazer um relaxamento e consequente perigoso aumento de casos.

“O sonho que todos temos é que no final do mês de Abril possamos começar a abrir um pouco as portas. Mas não sabemos se isso vai acontecer e ninguém sabe dizer”, declarou António Costa sobre a incerteza da evolução desta pandemia. “Temos um vírus novo que os próprios cientistas não conhecem ainda”, acrescentou. Por isso, apelou ao esforço e contenção individual. “Não conseguimos ter uma polícia em cada rua. Tem de haver disciplina. As pessoas não podem ir à terra. Não podem ir visitar os seus familiares”, avisou.

“Hoje sabemos que muitas das pessoas estiveram infectadas com o vírus e não tiveram sintomas. Mas podem ter infectado [outras]. Por isso, mais do que [pensar nos] equipamentos, é fundamental cumprirmos as regras de distanciamento social.”

“Ainda estamos na fase em que estão a aumentar os casos”, disse, antes de adiantar que esta quarta-feira foram confirmados mais 808 casos de doentes com covid-19. Por isso, “este mês é perigosíssimo”, disse. “Vamos ter de ver a Páscoa de forma radicalmente diferente.”

António Costa não esconde a sua preocupação face às próximas semanas e apela aos emigrantes portugueses que não venham passar as férias da Páscoa à sua terra natural. “Este ano, não venham. Fiquem. Até porque se vierem não podem sair de casa”, vincou. “As famílias numerosas vão ter de estar juntas separadas: cada uma na sua casa.”

Barbearias e esteticistas não podem ter portas abertas

Face à crescente preocupação sobre o possível endividamento das famílias, António Costa explicou que as medidas de restrição, que levaram ao encerramento de vários estabelecimentos, foram planeadas para “uns meses, tinham mesmo de ser impostas”. Sobre o funcionamento de barbearias, centros de estética e cabeleireiros, António Costa também dissipou dúvidas: “Não podem, não devem receber clientes”.

António Costa avançou que existem já 76 mil trabalhadores abrangidos em regime de layoff, o que reduz o salário dos trabalhadores a dois terços. “O apoio do Estado é a fundo perdido, não é a crédito”, ressalvou.

“Temos todos de fazer um esforço para que as empresas não fechem e para que os rendimentos sofram a menor quebra possível. Mas essa é aquela esperança que eu não devo incutir. Vamos sair. Mas ainda não é tempo de dizer que estamos no início da saída. Este vai ser o mês mais difícil”, insistiu.

Reabertura de escolas é decidida a 7 de Abril

O primeiro-ministro afirma que só no próximo dia 7 de Abril haverá uma reunião com especialistas e líderes partidários para decidir se as escolas irão ou não reabrir. O primeiro-ministro adianta que o Governo está a trabalhar em soluções para reforçar o acompanhamento escolar à distância, garantindo que irá ser assegurada “a justiça” das avaliações, uma vez que as desigualdades económicas das famílias não asseguram as mesmas ferramentas a todos os alunos. Uma das medidas será apostar na transmissão de conteúdos através da televisão, adiantou.

“Está a ser estudada ao máximo a possibilidade de reabrir na medida do possível”, afirmou. António Costa garante ainda que “ninguém irá perder o ano lectivo”, mas que só no dia 9 de Abril será anunciada uma decisão. “A escola não é só avaliação. É sobretudo aprendizagem”, argumentou.

88% dos doentes estão em casa

Sobre a preparação dos serviços de saúde, Costa garante que estão a ser feitos esforços para garantir que existirá capacidade de resposta a um pico da epidemia. “Temos 88% de doentes diagnosticados com coronavírus em tratamento domiciliário. E não estão em casa por incapacidade do sistema hospitalar: é porque não é necessário. Felizmente ainda não chegámos a nenhuma situação de ruptura no sistema”, afirma.

No entanto, o primeiro-ministro ressalvou que tempo de cura do coronavírus “é muito superior” ao que estamos habituados com outros vírus e que por isso quando alguém é internado “a mesma cama está ocupada durante pelo menos duas semanas”. “Por isso, é importante termos os serviços preparados” para um volume elevado de casos, explicou.

Para tentar evitar essa ruptura, o primeiro-ministro pediu que se sigam as directrizes dos especialistas. “Eu quando vou ao médico faço o que ele me manda. O nosso médico é a Direcção-Geral da Saúde. Quando estamos doentes temos sempre um primo que nos diz que faria outra coisa, mas eu ouço sempre o médico”, vaticina.

Face aos relatos de que existem idosos a desvalorizar o vírus e “sem medo de morrer”, o primeiro-ministro insiste na importância de impedir a propagação do vírus, não só para a protecção da saúde individual, mas também por uma questão de saúde pública. Dirigindo-se justamente à população mais idosa e mais susceptível de ser contaminada, Costa pediu “um grande esforço” de estarem “mais sós, para se protegerem a si e aos outros”, incluindo profissionais de saúde.

No futuro, diz o líder do Governo, teremos de “chegar a um nível de contaminação em que possamos viver com o vírus”, exemplificando que outrora fizemos o mesmo com o sarampo. “Mas ainda não estamos nessa fase. Ainda conhecemos muito pouco desse vírus para poder fazer isso”, concluiu.