O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre os nossos top 3

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”.

A mensagem do Fred e a Inês sobre o episódio desta semana:

HAPPY MIDDLE OF THE THIRD ISOLATION WEEK, YOU PRETTY, PRETTY ROSES! Começámos com esta coisa de escrever, first, second, third week of isolation e agora queremos ver quantas semanas durará isto. Esta semana só nos queríamos rir e distrair um pouco, amores. Queríamos só conversar e, olhem, estávamos com vontade de conversar sobre NÓS PRÓPRIOS. Para além de que é sempre bom partilhar convosco mais umas coisinhas sobre nós. POR ISSO, aqui têm uma série de top 3 sobre temas variados que vocês nos enviaram.

Mais populares A carregar...

O podcast O Fred e a Inês falam de coisas está disponível no Spotify, Apple Podcasts e outras aplicações para podcast. Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.​