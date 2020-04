Humanos em quarentena, animais em turismo: no País de Gales, há cabras a passear nas ruas

Ruas desertas são sinónimo de caminho livre para os animais. Com o País de Gales, à semelhança de tantos outros, fechado em casa devido ao surto de coronavírus, as cabras que normalmente ocupam os campos junto ao Mar da Irlanda mudaram de posto: invadiram os jardins, os parques e as ruas de Llandudno, uma cidade à beira-mar. Nos últimos três dias, os animais têm feito banquetes com a relva, sebes e flores que encontram na via pública. E as imagens captadas pela Reuters mostram como as cabras se sentem em casa — e não parecem incomodadas, mesmo quando os locais lhes apontam os telemóveis. Há até vídeos onde as podemos ver tranquilamente a passear pela cidade, numa espécie de passeio turístico sem humanos a chatear.

No País de Gales, há mais de 1500 casos confirmados e mais de 60 mortes provocadas pela covid-19.