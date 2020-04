Trump alerta para “duas semanas muito dolorosas”

Com os cálculos dos peritos a apontar para um número de vítimas de covid-19 nos Estados Unidos entre os 100 mil e os 240 mil mesmo com a aplicação das medidas de distanciamento social, Donald Trump avisou os norte-americanos que devem preparar-se para “duas semanas muito dolorosas”, naquela que foi considerada a mais sombria intervenção do Presidente dos EUA desde o início da pandemia.

Sem medidas de mitigação, os EUA poderiam enfrentar um cenário de entre 1,5 e 2,2 milhões de mortos, segundo Deborah Birx, a coordenadora da task-force da Casa Branca para responder ao novo coronavírus. Neste momento, com 185 mil infectados e 4000 mortos, o número de vítimas de covid-19 nos EUA já ultrapassou em mil as 2977 dos ataques do 11 de Setembro.

À medida que cresce a preocupação com a progressão da pandemia, cresce também o alarme com o impacto que ela terá sobre a economia, confirmado pelas fortes quedas sentidas esta quarta-feira em Wall Street. Teme-se “a mãe de todas as crises financeiras” e, para fazer face a ela, Washington está a preparar um programa para criar milhares de empregos, noticiou o The New York Times.

Entre os responsáveis políticos norte-americanos foi-se tornando evidente que o pacote de estímulo à economia já anunciado, no valor de dois mil milhões de dólares, vai ser insuficiente. Segundo o jornal, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes e vários congressistas democratas estão a trabalhar num plano de investimento em infraestruturas que passa, entre outras coisas, pelo alargamento da banda larga nas zonas rurais e pela reconstrução de estradas e percursos navegáveis.

Há já indicações de que Trump apoia o projecto. Usando o Twitter, o Presidente anunciou que este será “muito grande e ambicioso” e “focado apenas em empregos e na reconstrução da em tempos grande infraestrutura do nosso país”.