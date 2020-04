Comboio suprimido por falta de gasóleo

O insólito aconteceu nesta quarta-feira à tarde na estação de Aveiro quando o maquinista que deveria conduzir um comboio para Águeda e Sernada do Vouga se deu conta que a composição – uma Unidade Dupla Diesel – não tinha gasóleo suficiente para a viagem.

O comboio, que deveria ter saído de Aveiro às 14h59 e chegado a Sernada do Vouga às 16h04, acabou por ser suprimido em todo o percurso.

Fonte oficial da CP disse ao PÚBLICO que “houve uma falha na verificação do nível de combustível da automotora que levou à necessidade da sua supressão”. Como não havia passageiros à partida, não foi realizado serviço de substituição.

A frota da linha do Vouga é abastecida com gasóleo em Sernada do Vouga de acordo com uma rotação específica. A redução do número de comboios devido à situação de emergência nacional alterou rotinas que potenciaram um erro humano.

A automotora acabou por ser abastecida em Aveiro por uma equipa de técnicos da CP que veio de Sernada do Vouga.