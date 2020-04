As sugestões, os desafios e as receitas do Museu do Oriente

#FicaEmCasa: a ordem vem do Museu do Oriente, em Lisboa, e insta todos os visitantes a cumprir o isolamento, mantendo a proximidade via uma série de sugestões semanais. Nas dicas para os próximos dias, temos um livro, um desafio e uma refeição em família.

Para os tempos de leitura o museu sugere O Culto do Chá, de Wenceslau de Moraes (disponível gratuitamente aqui). Trata-se de “um registo elegante e sensível, marcado pela admiração do autor pela cultura japonesa, que relata aspectos como o ciclo de produção, a preparação, a história e importância social do chá”.

O desafio criativo vem da dupla de ilustradores Nic e Inês, que convida a criar uma Paisagem em Casa, um livro acordeão com monumentos e casas típicas portuguesas, para imprimir e colar à medida da imaginação de cada um (acessos no Facebook do Museu do Oriente e da Casa Nic e Inês).

Foto DR

Para aguçar e saciar o palato, a especialista em alimentação ayurvédica Maria Leonor Braga partilha uma receita de feijoada de legumes.

Feijoada de Legumes Ingredientes | Serve 6 porções 3 Colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de sopa de gengibre ralado ou picado

1 colher de café de cominhos

1 colher de café de sementes de coentro

1 colher de café de açafrão das Indias ou curcuma

3 estrelas de anis

1 pau de canela aberto

3 cardamomos esmagados sem a pele

1 pitada de Asafétida ou 1 cebola média

Sal a gosto

Molho de soja a gosto

1 lata de leite de coco

500gr de feijão manteiga cozido

½ abóbora Okkaido (ou abóbora manteiga, em alternativa)

1 molho espinafres

5 tomates médios pelados picados

1 pimento vermelho picado

1 ramo de coentros frescos picados

½ couve coração picada Preparação: Coloque num tacho fundo o azeite, o gengibre e, pouco a pouco, as especiarias sem queimar. Adicione o tomate e o pimento e deixe refogar. Junte a abóbora e a couve. Deixe cozinhar por dez minutos. Adicione depois o feijão que foi demolhado de véspera em água com três flores de anis e posteriormente cozido em nova água com mais três flores de anis para retirar o gás. Deixe ferver e misturar os sabores. Coloque metade dos coentros e sal a gosto, adicione também o molho de soja a gosto. Junte os espinafres e o leite de coco. Deixe apurar. Rectifique os temperos e desligue o lume cobrindo com os restantes coentros frescos. Acompanhe com arroz basmati ou arroz vermelho. Bom proveito!