Um milhão de euros da H&M Foundation para cinco inovações na indústria da moda

O panorama para o sector da moda, como para tantos outros, anuncia um período difícil. Mas a H&M Foundation acredita que, neste contexto, “é ainda mais importante encontrar e encorajar ideias que podem contribuir para um futuro mais sustentável”.

Mais A carregar...

“A H&M Foundation apoia a luta contra o coronavírus [SARS-CoV-2] e, ao mesmo tempo, continua a apoiar empreendedores e inovadores para a sustentabilidade a longo prazo”, diz Karl-Johan Persson, membro do conselho da H&M Foundation, citado em comunicado. O responsável, que se afirma todos os anos “surpreendido com as ideias submetidas”, garante que “as inovações vencedoras irão ajudar a nossa indústria [da moda] a reinventar-se e inspirar outros a encontrar novas soluções”.

Sobre os projectos vencedores, há algodão criado em laboratório (EUA/Brasil), criação de tecidos a partir de proteína ADN (EUA), localização de fibras sustentáveis através da utilização de tecnologia blockchain (Índia), separação de águas residuais (EUA) e conversão de dióxido de carbono em poliéster sustentável (França).

Estas cinco inovações vencedoras foram escolhidas pelo painel de especialistas do Global Change Award entre 5893 candidaturas, oriundas de 175 países; há um ano, participaram mais de 2600 concorrentes de 151 países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além da bolsa de um milhão de euros, repartida entre as cinco inovações, a H&M Foundation inscreveu os vencedores num Programa Acelerador de Inovação com a duração de um ano. O programa, dirigido em cooperação com a Accenture e o KTH Royal Institute of Technology, tem como objectivo conectar os vencedores com a indústria da moda e acelerar o processo de trazer as suas inovações para o mercado.

Desde o seu início, em 2015, o desafio de inovação já contou com mais de 20 mil candidaturas de mais de 200 países e territórios. Durante estes cinco anos, a H&M Foundation concedeu cinco milhões de euros a 25 inovações sustentáveis, muitas das quais se tornaram produtos e serviços comerciais globais, trabalhando com algumas das maiores marcas de moda.