Os vinhos do Pico abrem loja online e vendem para todo o país

Um ambiente despojado, interactivo e recheado de informações sobre os vinhos do Pico. Poderia ser o resumo de apresentação de um centro de enoturismo, ou de uma garrafeira, mas é na verdade o novo website da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico.

No site renovado é possível ver não só a oferta de vinhos como também as diferentes opções enoturísticas, para planear passeios para quando for possível, e conhecer mais sobre a história da cooperativa. Além de, até, haver a possibilidade de comprar os vinhos directamente à cooperativa.

Isto porque, ao mesmo tempo que refrescou o visual e conteúdos, o site inaugurou precisamente a sua loja virtual, com entregas para todo o país, para que não deixem de chegar os néctares singulares desta ilha dos Açores mesmo a quem está de quarentena durante a epidemia do Covid-19.

Pela ocasião da inauguração, a loja virtual conta também com algumas promoções. Na compra de duas, cinco ou onze garrafas, uma é oferta (a referência vaivariando de acordo com a quantidade comprada).

O valor dos portes para encomendas nacionais é de 10€.

