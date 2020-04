Coronavírus: revista Cais, com “muita tristeza”, não sai à rua (mas para ler e ajudar basta clicar)

Mundo com Futuro. Quando a Associação Cais lançou o tema para a 13.ª edição do concurso de fotografia Reflex não pensou que hoje o mundo estaria ainda mais virado do avesso. Falava-se de “secas severas”, de “incêndios constantes”, da “subida do nível das águas” e de “alguns recursos a esgotar”. O regulamento deste prémio mencionava “um futuro incerto”, e, ao mesmo tempo, “iniciativas para o combater”. Por isso pediam que as fotografias apresentassem “soluções, boas ideias e acções” que demonstrassem “que a mudança é possível se ampliarmos os gestos que podem fazer a diferença num Mundo com Futuro”.

A revista com as melhores fotografias do concurso é agora lançada. E pela primeira vez em 25 anos não vamos encontrar a Cais a ser vendida pelas ruas das nossas cidades por pessoas que dependem desta actividade para pagar a renda da casa, para pagar as contas ou até para adquirir bens alimentares — normalmente os vendedores ficariam com 70 por cento do preço de capa, que é de dois euros. Por culpa da pandemia, a associação suspendeu (desde o dia 16 de Março e até uma próxima avaliação no final do mês de Abril) a venda da revista nas ruas.



“Pela primeira vez em 25 anos, a Revista Cais não foi para as ruas”, diz a Associação no post de Facebook em que lança a revista — o director convidado é Rui Nabeiro. "Foi com muita tristeza, mas com a certeza de que só assim podíamos proteger os nossos vendedores e clientes, que tomámos esta decisão sem hesitar. É também com algum sentido de urgência que pedimos que nos ajudem a apoiar os nossos vendedores através de um donativo. Neste momento, só conseguimos assegurar os seus rendimentos no mês de Abril. Para os vendedores, a venda da Revista é uma fonte fundamental de sustento.”

Fruta Feia: Lutar contra o desperdício alimentar Sara Gonçalves

Assim, está disponível no site um link para descarregar o pdf da revista, excepcionalmente de dois meses (Abril e Maio). O que a Associação está a pedir é que as pessoas que descarreguem a revista enviem um donativo, pelo menos no valor de dois euros.

Quem o fizer estará a contribuir para que o vendedor possa “comer uma refeição, pagar um quarto, pagar o passe ou manter uma boa apresentação”, para “a valorização do desempenho do vendedor” e para “apoiar os hábitos de trabalho” e sobretudo para que “o vendedor possa reconstruir a sua vida, procurar trabalho e manter uma actividade digna”.

"Desde Cedo" André Rodrigues

Sara Gonçalves, com a fotografia Fruta Feia: Lutar contra o desperdício alimentar, conquistou o primeiro lugar do concurso (mil euros). Desde cedo, de André Rodrigues, ficou com o segundo lugar (600 euros) e Free, free, set them free, de Luís Perdigão, com o terceiro (400 euros). Há ainda uma menção honrosa (300 euros) para a fotografia O futuro nas nossas mãos, de Nuno Mateus. A revista inclui uma série de fotografias de todos os finalistas do concurso reflex.



“Vivemos tempos extraordinários que só serão ultrapassados se todos desempenharmos um papel activo e, sobretudo, se os encararmos com um sentido de responsabilidade e solidariedade para com todos aqueles que se encontram em situações vulneráveis na nossa comunidade. O nosso lema – Todos Contam – nunca fez tanto sentido como hoje”, escreve a Associação a propósito da pandemia.



A Associação apela a todos os que possam contribuir “para garantir a subsistência destas pessoas” através do IBAN PT 50.0036 000099105891576.59.