Desemprego na zona euro regista valor mais baixo em 12 anos

A taxa de desemprego na zona euro desceu para 7,3% em Fevereiro (face a 7,4% em Janeiro e 7,8% no mesmo mês de 2019), precisamente antes de os países europeus começarem a adoptar medidas de combate à pandemia da covid-19 que vão ter efeitos recessivos sobre a economia e já estão destruir milhões de empregos.

Trata-se da taxa mais baixa registada na zona euro desde Março de 2008, antes do início da crise financeira e das dívidas soberanas, assinala o Eurostat nesta quarta-feira.

O gabinete estatístico da União Europeia estima que em Fevereiro houvesse 13,984 milhões de desempregados no conjunto dos Estados-membros, dos quais 12,047 milhões na zona euro (menos 88 mil face a Janeiro e menos 663 mil face a Fevereiro de 2019).

Os dados divulgados pelo Eurostat indicam ainda que no mês passado os países com taxas de desemprego mais baixas foram República Checa (2%) e Holanda e Polónia (2,9%). No topo da tabela estavam Grécia (16,3%) e Espanha (13,6%).

Para Portugal o Eurostat apurou uma taxa de 6,5%, em linha com os números provisórios das estatísticas nacionais, que ainda não reflectem o efeito da crise de saúde pública, como salientou o Instituto Nacional de Estatística (INE) na terça-feira.

“Comparado com o ano anterior, a taxa de desemprego caiu em 19 Estados-membros, manteve-se estável na Alemanha e Portugal” e subiu na República Checa, Roménia, Luxemburgo, Estónia, Lituânia e Suécia, refere o Eurostat.

O Eurostat regista ainda que o desemprego jovem na zona euro também desceu em Fevereiro, quando um total de 2,258 milhões de pessoas com menos de 25 anos estava sem trabalho, colocando a taxa nos 15,5%, abaixo dos 16,1% registados no mesmo mês de 2019.