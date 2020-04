UEFA suspende Champions e Liga Europa por tempo indeterminado

A UEFA decidiu suspender, “até novas indicações”, a realização dos jogos referentes à Liga dos Campeões e à Liga Europa na presente temporada, devido à pandemia de covid-19. A declaração surgiu depois de uma reunião com os representantes das 55 federações que compõem o organismo.

A intenção é alargar ao máximo o período relativo à época 2019-20, por forma a acomodar no calendário as jornadas em falta e, assim, concluir os campeonatos que foram interrompidos por toda a Europa. Por razões do foro financeiro e competitivo, esta é a prioridade do organismo presidido por Aleksander Ceferin, que já tinha sugerido, no passado fim-de-semana, que as Ligas nacionais poderiam estender-se até Julho.

Desta forma, e com as finais das competições europeias agendadas para Maio, torna-se inevitável o adiamento. Tendo em conta que, para já, não é possível fazer previsões temporais, a UEFA decidiu suspender a Champions e a Liga Europa, tendo como principal preocupação a conclusão dos campeonatos.

No mesmo encontro desta quarta-feira, realizado por videoconferência, foi decidido adiar os jogos de selecções previstos para o mês de Junho, incluindo o play-off do Euro 2020.