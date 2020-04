Torneio de ténis de Wimbledon cancelado

O torneio de Wimbledon, um dos quatro Grand Slam do ténis mundial, foi oficialmente cancelado nesta quarta-feira, em resposta ao surto mundial de covid-19.

A decisão parecia inevitável, seguindo o exemplo das principais competições desportivas mundiais, mas Wimbledon ainda era um dos eventos sem alterações oficiais à data agendada – 29 de Junho a 12 de Julho.

“É com grande pesar que a direcção do All England Club decidiu que o torneio será cancelado devido a preocupações de saúde pública ligadas à epidemia do novo coronavírus”, esclareceu a organização do evento.

Esta decisão difere da que foi tomada pela organização de outro dos Grand Slam, o evento francês de Roland Garros, que foi adiado para Setembro.

Wimbledon, porém, só será jogado em 2021, numa decisão que não acontecia desde 1945, quando o torneio foi cancelado devido à Segunda Guerra Mundial.