A ideia é da Lello: compre livros sem sair do carro

A ideia é da icónica Livraria Lello, no Porto, e tem direitos de autor pelo que é, asseguram, o primeiro drive-thru livreiro do mundo.

“Entendemos que os livros têm sempre um papel fundamental na vida das populações, ainda mais assumem um papel insubstituível neste período difícil em que vivemos”, refere o comunicado da empresa.

Na impossibilidade de ter o emblemático espaço, conhecido pela sua fotogénica escadaria, aberto ao público, a livraria inaugura um serviço que permite a compra de livros sem sair do carro.

Funcionará de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 12h, e para usufruir do serviço é necessária a inscrição até às 18h do dia anterior, através do e-mail: [email protected]

A entrega é feita por um colaborador da livraria, que seguirá as normas exigidas de higiene e segurança. Para os leitores há ainda um miminho: todos os dias é oferecido um livro da colecção da Lello.