Festa do Cinema Italiano, agora na televisão

A 13.ª edição da festa estava agendada para os próximos dias, em várias cidades portuguesas. Enquanto não há novas datas para a sua exibição nas salas de cinema, e para abrir o apetite aos cinéfilos, a mostra passa para outros ecrãs.

A partir de 1 de Abril, há mais de uma centena de filmes italianos online e na televisão, numa parceria com a Filmin e os canais TV Cine.

A abrir está um Especial Cultura Italiana com uma mão-cheia de títulos a passar no TVCine Edition: Hitler vs. Picasso: A Obsessão Nazi pela Arte (às 15h25), Tintoretto - Um Rebelde em Veneza (às 17h05), Michelangelo Infinito (às 18h40), Beautiful Things (às 20h20) e Palombella Rossa, de Nanni Moretti (às 22h).

A partir de sexta, dia 3, na plataforma Filmin (com subscrição mensal de 6,95 euros), são exibidas obras recentes (caso de Dogman, de Matteo Garrone e Noites Mágicas, de Paolo Virzì), filmes premiados (como Almas Negras, de Francesco Munzi) e clássicos assinados por Bernardo Bertolucci ou Fellini, entre outros. Na grelha, destaque ainda para Selfie, documentário de Agostino Ferrente, e A Febre Ferrante, de Giacomo Durzi.