Covid-19: Festival de Bayreuth adiado para 2021

O Festival de Bayreuth, encontro anual com a música e as novas produções operáticas de Richard Wagner (1813-1883) nesta cidade da Baviera, é a mais recente “vítima” da pandemia de coronavírus: a edição que este ano seria marcada por uma nova encenação da tetralogia O Ano do Nibelungo foi cancelada.

Em comunicado divulgado no seu site esta terça-feira, a direcção do festival que foi fundado pelo próprio Wagner em 1876 anuncia e lamenta ter sido obrigada a avançar para a sua anulação, que deveria abrir a 25 de Julho com Os Mestres Cantores de Nuremberga, mas cujos ensaios deveriam começar já nos próximos dias, o que não será possível devido às condições sanitárias conhecidas.

No mesmo comunicado, a organização explica que parte do programa, que este ano iria decorrer até 30 de Agosto, será transferida para 2021. Serão os casos das produções do já referido Os Mestres Cantores de Nuremberga (uma nova encenação com a assinatura do australiano Barry Kosky, com direcção em palco pelo maestro suíço Philippe Jordan), mas também de Tannhäuser e dos três concertos-performances de A Valquíria. Já O Anel do Nibelungo, a principal atracção do calendário deste ano, só deverá voltar em 2020, devido aos constrangimentos da programação criados com o cancelamento.

A direcção avança ainda que os bilhetes adquiridos para este Verão manter-se-ão válidos para 2021, e que os compradores serão contactados pelo festival nos próximos dias.

Citado no comunicado do site do festival, o ministro das Artes do Estado da Baviera, Bernd Sibler, lamenta as circunstâncias que levaram à anulação da edição deste ano. “Para a nossa vida cultural, este cancelamento é uma perda amarga, já que a longa história do festival é uma referência valiosa na cultura do Estado da Baviera”, acrescenta.