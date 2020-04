Concerto de Bon Iver remarcado para 31 de Janeiro de 2021

Foi outro entre os inúmeros concertos obrigatoriamente adiados devido à propagação do novo coronavírus. Se o adiamento já era conhecido, agora podemos marcar na agenda quando se dará o reencontro: o concerto de Bon Iver, inicialmente marcado para 15 de Abril deste ano, terá lugar a 31 de Janeiro de 2021 na Altice Arena, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira a promotora Everything Is New. Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data.

“Toda a equipa Bon Iver tem acompanhado atentamente esta questão de saúde mundial sem precedentes e, seguindo as indicações daqueles mais bem informados do que nós, decidimos que a remarcação [da digressão europeia] seria o caminho mais seguro para todos os envolvidos”, escrevem os representantes de Bon Iver num comunicado citado pela Everything is New. “Esperamos que esta seja a melhor acção preventiva que podemos tomar contra o avanço do coronavírus. Mantenham-se seguros e saudáveis. Esperamos ver-vos em breve.”

Bon Iver, a banda norte-americana criada, guiada e liderada por Justin Vernon, regressará a Portugal para apresentar o seu álbum mais recente, i.i, sucessor de 22, A Million (2016), Bon Iver (2011) e For Emma, Forever Ago (2008). Editado no ano passado, i.i contou na sua gravação com a participação de uma diversidade de nomes, onde se incluem James Blake, Bruce Hornsby, Moses Sumney ou Bryce e Aaron Dessner, dos National. Na primeira parte do concerto actuarão precisamente os Aaron Dessner’s Big 37d03d Machine, colectivo nascido sob o impulso de Dessner e do próprio Justin Vernon.