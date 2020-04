Covid-19: Organização Meteorológica alerta para perda de dados sobre atmosfera

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou esta quarta-feira para os efeitos negativos da pandemia da covid-19 nas medições essenciais para prever o tempo, apontando a redução drástica do número de voos como um dos problemas. Os instrumentos de bordo dos aviões comerciais registam informações meteorológicas que são transmitidas para as estações terrestres via satélite e a quantidade de dados recolhida, sobretudo nos céus europeus, caiu a pique nos últimos dias com a redução de actividade das companhias aéreas.

O director do sistema de vigilância terrestre da OMM, Lars Peter Riishojgaard, afirmou em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra que “não há perigo imediato” de se perder o rasto ao clima a nível mundial, mas que se as medidas restritivas impostas para conter o contágio se prolongarem durante muitas semanas, perder-se-á quantidade e qualidade dos dados que permitem fazer previsões e emitir avisos. Sem esses dados, será mais difícil dar conta dos fenómenos meteorológicos, incluindo os mais extremos, exacerbados pelas alterações climáticas, que podem sobrecarregar ainda mais países já em esforço por causa da expansão da pandemia do novo coronavírus.

Foto REUTERS/Elijah Nouvelage

Lars Riishojgaard admitiu que a redução do número de voos e da actividade industrial em geral teve efeitos “muito subtis” na qualidade do ar na atmosfera, mas que se trata de uma alteração artificial e momentânea, porque o tráfego aéreo irá normalizar, mesmo que não se saiba quando. Normalmente, os aviões fornecem cerca de 700 mil observações de alta qualidade sobre temperatura e ventos, complementadas com observações de satélite, recolhidas em terra e nos oceanos, o que permite manter o sistema de observação global da OMM, a que pertencem 193 países.

Embora os satélites e as estações meteorológicas terrestres sejam, em grande parte, automatizados, precisarão a médio prazo de manutenção e se as restrições de actividade e movimentos das populações continuarem durante meses, não a terão.