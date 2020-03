Coronavírus nos EUA: a inoculação da mudança?

Testar, testar, testar!

Pediu e aconselhou o director-geral da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, há umas semanas atrás. Passados todos estes dias, muito poucos países levaram a eito estas palavras do Dr. Ghebreyesus. Por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA) este conselho não foi levado à letra. Existem várias razões para esta falha de saúde publica nos EUA. Os EUA são agora o país com mais pessoas infectadas (confirmadas) com o coronavírus. Infelizmente, não vai demorar muito tempo a estarem também na frente em termos de mortes.

Várias são as razoes que entroncam para assim ter acontecido. Os EUA tiveram tempo e, mais importante ainda, têm recursos como nenhum outro país do mundo. Têm recursos científicos, federais e até mesmo recursos de iniciativa filantrópica, que podiam e deviam ter sido activados pela actual administração norte-americana, mas que foram desaproveitados por um mar de inércia e desleixo voluntário. Com isso, os EUA desaproveitaram uma oportunidade única para se prepararem e para dar um exemplo de liderança ao mundo.

Acontece agora que nos EUA existem Estados onde o recolher obrigatório está imposto (26 Estados) – como por exemplo alguns dos Estados mais populosos, como a Califórnia e Nova Iorque – e outros onde não existe nenhuma restrição. Neste momento, os EUA são um país a várias velocidades e com contrastes gritantes que pode exacerbar mais ainda mais as fortes divisões que existem no país. Existem Estados como a Califórnia onde não é possível encontrar paracetamol (i.e. Ben-u-ron) nas farmácias e se fazem quilómetros de espera para entrar numa grande superfície retalhista. Quando se anda pelas ruas encontram-se lojas fechadas, mas parece tudo distópico ao verificar que as mesmas estão fechadas com tabuadas de madeira pregadas às janelas e portas de forma a evitar assaltos em massa por parte da população. Tudo isto é estranho e impensável para os americanos e existe a impressão que prevalece uma falta de liderança clara por parte do Governo Federal.

Infelizmente para todo o mundo, esta pandemia não se vai resolver sem a liderança dos EUA. Liderança a todos os níveis. Liderança científica para validar e testar uma vacina eficaz. Liderança da sua indústria farmacêutica para produzir a vacina em larga escala. Liderança económica para voltar a activar uma economia que em grande parte do globo está em suspenso. Liderança política e económica para ajudar os países mais pobres que vão ser os mais fortemente afectados por esta pandemia. Ironicamente ou não, a liderança dos EUA vai ser julgada em eleições no início de Novembro deste ano e pode até acontecer que este coronavírus possa inocular uma mudança de liderança.