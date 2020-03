Muita informação para poucos recursos: órgãos locais afinam estratégias

Com as restrições impostas pelo aumento de casos de Covid-19 em Portugal, foram muitos os jornais regionais que se viram tiveram de se adaptar à nova realidade: aumento do consumo online e dificuldades na venda de publicidade e de edições impressas.

Neste P24 falamos com o director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira, com o director do Defesa de Espinho, Lúcio Alberto. Percebemos ainda o que está o Governo Regional dos Açores a fazer para apoiar os meios privados, numa conversa com o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.

