Cordão sanitário no Grande Porto continua em cima da mesa

O Governo e as autoridades de saúde nacionais estão a ponderar avançar com um cordão sanitário que pode não se circunscrever apenas ao concelho do Porto. Entre as várias hipóteses em estudo está a criação de uma cerca sanitária que abarque pelo menos alguns municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP). Os números justificam a preocupação das autoridades de saúde pública, uma vez que apenas seis concelhos do distrito (Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo) somam mais de um terço do total de casos confirmados de covid-19.

A decisão está a ser discutida entre a Direcção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Administração Interna e a Administração Regional de Saúde do Norte, apurou o PÚBLICO. São vários os cenários em cima da mesa relativamente à estratégia a seguir nos próximos dias, havendo quem defenda medidas confinadas à cidade do Porto e também quem proponha uma decisão mais ampla, que abarque outros concelhos da região.

A ponta do véu sobre estas medidas foi levantada esta segunda-feira pela directora-geral de Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa de balanço diário da situação epidemiológica da infecção pelo novo coronavírus em Portugal.

Sobre o cordão sanitário em torno do Porto, Graça Freitas adiantou que “neste momento, e provavelmente hoje [ontem] será tomada uma decisão nesse sentido, a ser equacionada entre a autoridade de saúde regional e nacional e o Ministério da Saúde, obviamente”. “Essa articulação está estabelecida e vai até ser plasmada num despacho conjunto. É óbvio que a autoridade de saúde de nível dos ACES (agrupamentos de centros de saúde) se articula com os seus parceiros a nível daqueles municípios, desde logo a câmara municipal, a segurança social, ou seja a comissão municipal de protecção civil. A nível local, esse circuito está perfeitamente definido”.

Este circuito será idêntico aquele que foi seguido no caso de Ovar. Foi através de um despacho conjunto do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna que foi concretizada a cerca sanitária de Ovar, através da declaração do estado de calamidade local.

À mesma pergunta, no dia anterior, a ministra da Saúde respondeu de forma bem mais lacónica. “As medidas de saúde pública - e está aqui a autoridade nacional de saúde [apontou para Graça Freitas] - devem ser sempre proporcionais em função daquilo que são as circunstâncias. Essa ponderação é permanente, está a ser feita e naturalmente terá consequências”.

Bem menos esclarecedora foi a resposta do Ministério da Saúde que garantia, já ao início da noite de ontem, que “não tem neste momento qualquer proposta fundamentada sobre" a imposição de um eventual cordão sanitário em torno do Porto, o concelho com mais casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, 941.

Questionado pelo PÚBLICO sobre o anúncio feito pela directora-geral da Saúde, o gabinete de Marta Temido remete para o artigo do decreto-lei que regulamenta o estado de emergência, o qual estipula que o membro do Governo responsável pela decisão de encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, é o ministro da Administração Interna. O PÚBLICO também questionou o Ministério da Administração Interna sobre este assunto, não tendo obtido qualquer resposta.

Autarcas contra cerca

A declaração de Graça Freitas abriu uma guerra com os órgãos políticos da AMP. Ainda a Direcção-Geral da Saúde ponderava a cerca sanitária e já o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, bradava contra a eventual medida, ao mesmo tempo que questionava a “autoridade” de Graça Freitas para tomar essa decisão. A medida é “absurda” e ineficaz até porque “a situação epidemiológica nos concelhos limítrofes é em tudo igual”, disse Rui Moreira.

O autarca mostrou-se surpreendido pela “inopinada e extemporânea referência” da directora-geral da Saúde de que estaria a ser equacionada uma cerca sanitária ao Porto. A medida é “absurda”, ineficaz e baseia-se em estatísticas sem “fiabilidade”, insurgiu-se. E foi mais longe: “A Câmara do Porto deixa de reconhecer autoridade à senhora directora-geral da Saúde, entendendo as suas declarações de hoje [ontem] como um lapso seguramente provocado por cansaço”.​

Um cordão sanitário em torno do Porto seria uma medida “absurda num momento em que a epidemia de covid-19 se encontra generalizada na comunidade em toda a região e país”, criticou ainda a autarquia em comunicado. A medida “não foi pedida pela Câmara do Porto, não foi pedida pela Protecção Civil do Porto e não foi pedida pela Protecção Civil distrital. Nenhuma destas instituições e nenhum dos seus responsáveis, incluindo o presidente da Câmara do Porto, foi contactado, avisado ou consultado pela Direcção-Geral da Saúde”.

“Não fomos informados nem pela Direcção-Geral de Saúde, nem pelo Governo da intenção de avançar com um cordão sanitário no Porto”, corroborou um autarca, mostrando total surpresa pela medida que até à hora do fecho desta edição ainda não era conhecida.

O que a directora-geral da Saúde disse vai ao arrepio daquilo que defende o delegado regional de saúde que, no dia 22 de Março, quando foi activado o plano distrital de emergência para o Porto, defendeu que não se justificava uma cerca sanitária nesta altura devido à grande propagação do vírus em todo o distrito.

As câmaras municipais que formam um anel à volta do Porto (Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Valongo e Matosinhos) foram desafiadas a pronunciar-se, mas apenas Vila Nova de Gaia e Gondomar responderam. Ambas disseram que não se justificava o cordão sanitário.

A autarquia de Vila Nova de Gaia mostrou o seu desacordo relativamente à medida. “A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia rejeita em absoluto esta solução e entende não ser a resposta adequada para a situação”, respondeu o gabinete de comunicação de Eduardo Vítor Rodrigues.

Opinião idêntica tem Marco Martins. O presidente da Câmara de Gondomar e da Comissão Distrital de Protecção Civil do Porto considera que não se justifica uma cerca sanitária à volta do Porto “dado o estado avançado da propagação” do vírus. “Se a decisão tivesse sido tomadas há alguns dias talvez se justificasse, mas agora considero que não fará sentido porque já é tarde”, sustentou Marco Martins.

Antes disso, o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil do Porto tinha por três vezes solicitado à delegada regional de saúde que fossem implementadas cercas sanitárias em alguns dos concelhos com mais casos de covid-19, mas a proposta foi sempre rejeitada por aquela entidade entender que a medida não surtiria efeitos.

“A decisão foi, obviamente, acatada. Não a ponho em causa, porque tecnicamente não consigo pronunciar-me”, disse Marco Martins, em declarações ao Jornal de Notícias, indicando, todavia, que tudo “está planeado e programado” caso venha a ser decidida a implementação das cercas.

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, nem quer ouvir falar do assunto e avisa que avançar com um cordão sanitário em torno da cidade seria promover a “paralisação geral da região”. “Achamos que é um exagero avançar com essa medida. Não se justifica. Revela desconhecimento da situação no terreno”, disse à Lusa Nuno Botelho.