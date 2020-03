Acerca da (im)possibilidade de reconhecimento de direitos sociolaborais e de limites ambientais

Considero que, ao longo da Época Contemporânea, muitas das concepções e das práticas sociais e políticas predominantes têm partido do pressuposto de que, numa economia capitalista, o reconhecimento de direitos sociolaborais e de limites ambientais (poluição, recursos naturais finitos, equilíbrios ecológicos estruturais) gera sempre estímulos destrutivos da liberdade e da responsabilidade individuais, perda de competitividade por parte das empresas e das economias nacionais, crises económicas globais ou, pelo menos, nos países que adoptam soluções garantísticas. Uma tal mundividência tem sido partilhada por actores sociais que partem do senso comum ou que defendem perspectivas sistémicas adversárias, nomeadamente, o liberalismo clássico (em primeiro lugar, com Adam Smith e David Ricardo), os liberalismos neo-clássicos — o marginalismo e o monetarismo —, os corporativismos, os marxismos ortodoxos.

