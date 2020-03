Partidos fazem cerco ao Governo com medidas sociais e económicas

Depois de dois plenários, incluindo um debate quinzenal, em que o Governo passou praticamente incólume, o tom de crítica a António Costa e ao seu executivo deverá começar a subir na próxima quinta-feira, quando os deputados debaterem algumas dezenas de diplomas, entre projectos de lei e de resolução, com as suas propostas para combater a crise sanitária, económica e social causada pela pandemia da covid-19. Porque é certo que parte das medidas vai esbarrar no voto contra do PS e algumas também do PSD, mas também é expectável que se criem as chamadas coligações negativas em que os socialistas acabarão vencidos.

Continuar a ler