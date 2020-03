A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Daniel Machado - Adeus ó Serra da Lapa

Muitas vezes perguntam-me se ter crescido com um pai músico, naquele tempo e naquele contexto, não condicionou o que sou hoje. A resposta é clara e óbvia: sim, condicionou, mas estranhamente não pela música, mas pelas pessoas que conhecia, pelo seu lado humano. Ainda noutro dia tive um problema com uns músicos e fiquei a pensar nisso — por mais bons músicos que sejam, o que me importa é as pessoas que são. E o Zeca Afonso, que escreveu esta Adeus ó Serra da Lapa, influenciou-me muito. Lembro-me de um dia na Fuzeta, deveria ter uns 9 ou 10 anos, íamos apanhar o barco para a ilha e, numa casa abandonada e partida, um homem tratava mal uma mulher. O Zeca começou a refilar e queria ir lá, até que o homem fugiu. Esse momento ficou-me para sempre na memória. O Daniel mandou este vídeo e eu fiquei emocionado ao recordá-lo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.