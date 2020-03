O coronavírus está em todo o lado, até nos logótipos de marcas

“Separados é a melhor maneira de nos ligarmos”: longe o suficiente vão os tempos em que o logótipo clássico da Coca-Cola brilhava no alto de Times Square, em Nova Iorque, por estes dias deserta. Agora, o logótipo promove o distanciamento social, como é manda o bom senso, dados os perigos da pandemia de covid-19.

Outra marca-ícone, como a McDonald's, decidiu separar os arcos do seu M no Brasil. A revista Time Out virou Time In, o V e o W da Volkswagen divorciaram-se, os círculos da Audi apartaram-se e até a Chiquita, icónica marca de bananas, foi para casa e deixou o seu letreiro sozinho.

São tempos inéditos, os que vivemos. Inclusive no PÚBLICO, que também separou as letras do seu logótipo, na edição da última sexta-feira, 27 de Março. Vamos isolar-nos, ficar todos em casa. Vai ficar tudo bem.