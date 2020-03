Como é voar em tempos de pandemia?

Quando Sharon Pulwe, fotojornalista do Washington Post, entrou no Aeroporto Internacional de Newark, a 17 de Março, "estava tudo muito vazio", explicou ao P3, em entrevista por email. "A maior parte das lojas e restaurantes estava encerrada, à excepção de poucos [espaços], que tinham muito pouca gente a consumir." Os passageiros, assim como os funcionários, usavam máscaras e luvas de protecção. Os procedimentos de segurança seguiam o padrão habitual, mas os comportamentos alteraram-se. Uma estranha e tensa calma percorria todo o espaço. "Ninguém testou a temperatura [ao embarque], mas as pessoas estavam muito conscientes da necessidade de distanciamento social e davam o seu melhor para manterem os dois metros de distância uns dos outros."

Já dentro do avião da El Al Israel Airlines, "os passageiros tinham um ar preocupado", descreve Sharon, que documentou toda a sua viagem até Telavive. "Mudavam de posição sempre que alguém tossia ou espirrava." As conversas giravam em torno das notícias, refere, e alguns "tentavam manter o ambiente leve". Esperava-os, à chegada a Israel, 14 dias de quarentena — "por isso, faziam piadas sobre a réstia de calor humano de que deveriam desfrutar", ainda dentro do avião. "Um dos passageiros comentava comigo a eficácia do uso de máscara porque ele tinha escolhido não usar. E dizia: 'Se alguém aqui estiver infectado, todos ficaremos infectados, com ou sem máscara'." Todos os passageiros foram informados, a bordo, que se apresentassem sintomas do novo coronavírus deveriam reportá-lo à tripulação.

Sharon, à semelhança de muitos dos passageiros daquele voo, não tinha planeado voar nesta altura. Foi, para a fotógrafa, "uma decisão de última hora". E justifica: "Há muitas pessoas que não vivem nos países ou cidades onde nasceram. A realidade alterou-se muito rapidamente e muitas pessoas tiveram de se mudar, rapidamente, para junto das pessoas que amam – ou para um lugar onde se sentiam seguras."

Sharon aterrou no dia 18. Em Israel, país que conta neste momento com mais de quatro mil casos de covid-19 e 16 mortes, só é permitida a entrada de cidadãos e de residentes permanentes, por isso "não havia turistas a bordo". "A quarentena, em Israel, requer que se façam alguns preparativos – como encontrar lugar para ficar sem colocar terceiros em risco." Aqueles que não conseguem encontrá-lo têm de avisar as autoridades de saúde do país. "Em todo o caso, a polícia israelita telefona e faz inspecções às casas dos recém-chegados, para perceber se existem condições ideais para a realização de quarentena." Ou seja, toda a gente que saiu daquele avião "sabia que iria encontrar uma realidade muito distante do conceito de férias". Sharon fechou-se num quarto assim que aterrou e não contactou com ninguém, garante. Hoje, 31 de Março, é o seu primeiro dia de liberdade. Condicionada.